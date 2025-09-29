Fenerbahçe taraftarları onu ayakta alkışladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe taraftarları onu ayakta alkışladı

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta İsmail Yüksek, sergilediği performansla fark yarattı. Milli futbolcu oyundan çıkarken Kadıköy tribünlerinden büyük bir alkış aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek moral buldu.

Maçın en çok konuşulan ismi ise orta sahada bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken İsmail Yüksek oldu.

İSMAİL YÜKSEK’TEN DERSLİK PERFORMANS

Karşılaşmayı %96.1 pas isabet oranıyla tamamlayan İsmail, takımının pas oyununda güven veren isim oldu. Hücumda 2 kez arkadaşlarını şutla buluşturan milli futbolcu, savunmada da rakiplerine adeta göz açtırmadı.

Maç boyunca 3 kez top kapan İsmail, 2 kez pas arası yaparak rakip atakları kesti. Ayrıca 7 kez sahipsiz top kazanarak da Fenerbahçe'nin oyunu dikte etmesinde başrol oynadı.

TARAFTARLAR AYAKTA ALKIŞLADI

Karşılaşmanın 87'inci dakikasında oyundan alınan İsmail Yüksek, Kadıköy tribünlerinden yükselen alkış sesleriyle kenara geldi. Taraftarların ayakta alkışladığı 26 yaşındaki oyuncu, performansıyla tam not aldı.

Son Haberler
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak
Manisa'da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1'i çocuk 5 ölü, 6 yaralı
Manisa'da feci kazada otomobil ikiye bölündü: 1'i çocuk 5 ölü, 6 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
Otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
THY'den Boeing 737MAX açıklaması!
THY'den Boeing 737MAX açıklaması!