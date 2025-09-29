Fenerbahçe taraftarları onu ayakta alkışladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek moral buldu.

Maçın en çok konuşulan ismi ise orta sahada bitmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken İsmail Yüksek oldu.

İSMAİL YÜKSEK’TEN DERSLİK PERFORMANS

Karşılaşmayı %96.1 pas isabet oranıyla tamamlayan İsmail, takımının pas oyununda güven veren isim oldu. Hücumda 2 kez arkadaşlarını şutla buluşturan milli futbolcu, savunmada da rakiplerine adeta göz açtırmadı.

???????? Fenerbahçe taraftarı, İsmail Yüksek'in gösterdiği performansı ayakta alkışlıyor! | #FBvANT



???? %96.1 pas isabeti

???? 2 şut pası

???? 1/2 hava topu

???? 3 top kapma

❌ 2 pas arası

✨ 7 sahipsiz top kazanma#beINSPORTS pic.twitter.com/JU5Eyf6GjF — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 28, 2025

Maç boyunca 3 kez top kapan İsmail, 2 kez pas arası yaparak rakip atakları kesti. Ayrıca 7 kez sahipsiz top kazanarak da Fenerbahçe'nin oyunu dikte etmesinde başrol oynadı.

TARAFTARLAR AYAKTA ALKIŞLADI

Karşılaşmanın 87'inci dakikasında oyundan alınan İsmail Yüksek, Kadıköy tribünlerinden yükselen alkış sesleriyle kenara geldi. Taraftarların ayakta alkışladığı 26 yaşındaki oyuncu, performansıyla tam not aldı.