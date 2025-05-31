Fenerbahçe taraftarları yürüyor! Birçok ünlü isim de eşlik ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe taraftarları yürüyor! Birçok ünlü isim de eşlik ediyor

Fenerbahçe'de Ali Koç'u istifaya davet eden taraftarlar 'Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü' adından bir organizasyon düzenliyor. Taraftarların yanı sıra, camiadan birçok ünlü isim de bu yürüyüşe eşlik ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un olağanüstü genel kurulun eylül ayında gerçekleşeceğini açıklamasının ardından taraftarlar ve camiadan birçok önemli isim tepki göstermişti. Kararında geri adım atmayan Koç'u istifaya davet eden taraftarlar 'Büyük Fenerbahçe Yürüyüşü' adını verdikleri yürüyüş düzenliyor.

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BİRÇOK İSİM KATILDI

Gelen bilgilere göre; 13.00'te başlayan yürüyüşe, başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, 12 Numara, UTG, Kill For You, Pepe Metin ve Efsane Tribün Liderleri de katıldı.

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ÇARPICI PANKARTLAR!

Yürüyüşe katılan taraftarlar, dikkat çeken birçok pankart açarak mevcut başkan Ali Koç'u istifaya davet ederken, eski başkan Aziz Yıldırım'ı göreve davet ettiler.

İşte o pankartlardan bazıları;

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