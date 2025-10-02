Fenerbahçe taraftarlarından Filistin'e destek

Fenerbahçe taraftarları, Nice maçında tribünlere Filistin'e destek veren pankartlar astı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'nın OGC Nice takımıyla karşı karşıya geliyor.

Kadıköy'deki maçta sarı lacivertli taraftarlar, İsrail saldırıları ve işgali altındaki Filistin'e destek verdi.

Tribünlerde Filistin bayrakları yer alırken, kale arkası tribününe, İngilizce olarak "Nehirden denize özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.

Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail, son olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'na dün saldırmıştı.

Onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçiren İsrail askerleri, 17 Türk'ün de arasında olduğu yüzlerce kişiyi alıkoydu.

