Fenerbahçe tazminattan kurtuluyor! Jose Mourinho'ya aklını çelecek teklif

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Jose Mourinho, aldığı teklifler doğrultusunda gelecek üzerine planlarını hazırlamaya başladı. Çok büyük bir mucize gerçekleşmezse Galatasaray'ın şampiyon olacağı sezonun ardından Portekizli teknik adam için yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, çok sürpriz bir gelişme yaşandı.

JOSE MOURINHO ARADAKİ FARKI FENERBAHÇE'DEN ALMAK İSTİYOR

Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmesi için yıllık 5 milyon euro teklif alan tecrübeli teknik direktörün, bu öneriyi kabul etmesi halinde sarı-lacivertli kulüp ile olan 11 milyon euroluk sözleşmedeki farkı Fenerbahçe'den talep edeceği öğrenildi.

Ancak 62 yaşındaki çalıştırıcının, bu teklife mesafeli yaklaştığı daha büyük bir projeye yönelmek istediği konuşuluyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DEV TEKLİF

Asıl haber ise Suudi Arabistan'dan geldi. NEOM projesi kapsamında kurulan yüksek bütçeli bir kulüp, dünyaca ünlü teknik adamın kapısını 35 milyon euro ile çaldı. Kulislere göre; Mourinho, bu astronomik teklife oldukça sıcak. Projeyi kariyerinde yeni bir meydan okuma olarak gören Portekizli hocanın, bu seçeneği ciddi şekilde düşündüğü öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Mourinho'nun sarı-lacivertlilerle 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.