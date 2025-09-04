Fenerbahçe teklif yapmıştı! Nuri Şahin takımın başına geçiyor: Herkes şok oldu

Teknik direktör Nuri Şahin cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir takım çalıştırmayan genç teknik adam, geçen sezon Dortmund'da beklentilerin altında kalarak görevinden ayrılmıştı. Zaman zaman farklı kulüplerin gündemine gelen Nuri Şahin, flaş bir kararla yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

NURİ ŞAHİN'E FENERBAHÇE TEKLİF YAPMIŞTI

Bir süre önce İstanbul'dan ev aldığı söylenen Nuri Şahin'in Süper Lig'de takım çalıştıracağı öne sürülüyordu. Son olarak Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin listesinde yer alan ve teklif yapıldığı iddia edilen genç teknik adam, kararını verdi.

Fenerbahçe söylentileri arasında bambaşka bir takımda göreve hazırlanan Nuri Şahin, resmen geri dönüyor.

NURİ ŞAHİN ALMANYA'YA DÖNÜYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen, Nuri Şahin'i bir numaralı öncelik olarak görüyor. Kırmızı-siyahlıların, genç teknik adama teklif yaptığı ve Nuri Şahin'in de kendisine gelen bu teklife sıcak baktığı ileri sürüldü.

Alman ekibinin listesinde birden fazla isim yer alırken, Nuri Şahin'in favori olarak görüldüğü belirtildi. Bu nedenle Şahin'in Leverkusen'in yeni teknik direktörü olabileceği aktarıldı.

DORTMUND RAKAMLARI

Geçen sezon Borussia Dortmund'un başında 27 resmi maça çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 36 yaşındaki genç teknik direktör maç başına 1.48 puan ortalaması yakalayabildi.

