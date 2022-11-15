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Katar arasında Jesus'un ne yapacağı ortaya çıktı

Fenerbahçe, Dünya Kupası için lige verilen arada Jorge Jesus önderliğinde yenilecek.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:57
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus Dünya Kupası arasında gaza basacak

Katar arasında Jesus'un ne yapacağı ortaya çıktı
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Sarı lacivertlilerde, bu süreçte sakatlığı bulunan oyuncuların takıma dönmesi bekleniyor.

Avrupa maçları nedeniyle sezonu erken açan Fenerbahçe, yoğun takvimde kadroda önemli eksikler yaşadı.

Sarı lacivertliler, Dünya Kupası için lige verilen arada hem enerji depolamayı hem de sakat futbolcularını geri kazanmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de; Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat’ın ve Emre Mor'un sakatlıkları sürüyor.

Luan Peres, Gustavo Henrique ve Mert Hakan Yandaş ise henüz takımla çalışmalara başlayamadı. Bu oyunculardan Luan Peres’in takıma dönüşü bir süre daha uzayabilir.

Gustavo’dan sezonun şimdiye kadarki bölümünde maçların önemli kısmında yararlanabilen teknik direktör Jorge Jesus, Luan Peres’ten de kısmen fayda sağladı.

Mert Hakan Yandaş ise sahada çok az yer aldı.

Altay Bayındır, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Enner Valencia da ligde ve Avrupa'daki maçların büyük kısmında oynadı.

Son maçlarda bu oyuncularda, fiziksel ve psikolojik yorgunluk yaşandığı gözlendi.

Jesus'un, Dünya Kupası arasında sakatlık ve yorgunluk etkenlerini göz önüne alarak takımına antrenmanlar yaptıracağı öğrenildi.

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