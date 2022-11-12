Jesus ilk kez sert çıktı: Fenerbahçe'nin oyuncularını atmak kolay

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor maçından sonra düzenlenen basın toplantısında konuşku. Jesus, ilk kez hakemler hakkında yorum yaptı.

Sarı lacivertli takımın hocası şu ifadeleri kullandı:

"Yine 1 kişi eksik kaldık. Bu sene ilginçtir ki 3'üncü kırmızı kartı gördük. Ligde Valencia, Batshuayi'nin ardından bugün Pedro kırmızı kart gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay. Bugün kırmızı kart gösteren hakem, Konyaspor maçında Valencia'ya kırmızı kartı göstermişti.

Takım 11-11 iken iyi performans gösteriyordu. Pedro atıldıktan sonra ilk yarının bitmesine 5 dakika vardı, dengemiz biraz bozuldu.

İkinci yarı iyi başladık. 10 kişi olmamıza rağmen problem yaşamadık. Bu tarz şeyler futbolda olabiliyor. Ligde hala birinci sıradayız. Bugün olan oldu. Daha önceden sorsaydınız Dünya Kupası'ndan önce verilen aradan önce takımınız 1 puan farkla lider olacak deselerdi kabul ederdim. Ama şu an daha fazla puanla lideriz. Biz hala en üst sıradayız."