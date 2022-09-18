Jorge Jesus'tan Beşiktaş sözleri: Rakibin önemi yok

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

''Eğer sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa o zaman bu rekorların bir anlamı olur. Bu bir takım çalışması. Kaleci İrfan hariç kadrodaki tüm oyuncular ilk 11 başladı. Takım olduğumuzun bir göstergesi bu.

Milli aradan sonra 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile kozlarını paylaşacakları hatırlatılınca Jesus; "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Her maç böyle olacak, bir sonraki maçta da..." ifadelerini kullandı.