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Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jorge Jesus, oyuncularla daha iyi bir iletişim adına özel ders alıyor.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:48
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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus daha iyi iletişim için İngilizce dersi alıyor

Jorge Jesus'tan özel ders hamlesi
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Fenerbahçe'yi hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde zirveye taşıyan teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çekici bir hamle geldi.

Anadili Portekizce dışında lisan bilmeyen 68 yaşındaki Jesus'un bir süredir özel İngilizce dersleri aldığı öğrenildi. Başarılı teknik adam, maç trafiğine göre haftada 2 veya 3 kez ders alıp İngilizce öğrenmeye çalışıyor.

Takımdaki oyuncular ile birebir iletişimde bulunmak isteyen tecrübeli teknik adamın, en kısa sürede İngilizcesini geliştirip kendini oyunculara daha iyi ifade etmeyi hedeflediği belirtildi.

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