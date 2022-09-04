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Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri

Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Jorge Jesus maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 00:25
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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus Kayseri galibiyeti sonrası flaş açıklamalarda bulundu

Jorge Jesus'tan flaş transfer sözleri
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-Fenerbahçe bugün harika oynadı. 75. dakikaya kadar rakibimizin kaleye isabetli şutu yoktu. Özellikle ilk yarıda gösterdiğimiz performans, rakip için çok yıpratıcıydı. Bu tarz bir oyun oynayabilmeniz için fiziksel olarak Fenerbahçe gibi seviyede olmanız gerekiyor.

-Maç içinde iyi olmadığımız anlar olabiliyor, o anlarda taraftarımız bizim için çok önemli oluyor. Onlar harikalar, bizim için çok önemliler.

-Batshuayi, geçen sene Türkiye'de oynadı. Belçika Milli Takımı'nın santrforu, benim de çok iyi bildiğim ve özelliklerini beğendiğim bir oyuncu. 3 opsiyonumuz vardı forvet için. Batshuayi en çok uyan oyuncuydu. Özellikleriyle opsiyonlarımız arasındaki en iyisiydi.

-Avrupa Ligi'nde olmamız önemli. Gruptan çıkıp son 16'ya kalmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız Süper Lig'i kazanmak, ben bu yüzden buradayım. Ancak Avrupa Ligi'nde de başarılı olmak istiyoruz.

"BAŞKA TRANSFER YAPMAYACAĞIZ"
Başka transfer yapmayacaklarını ifade eden Jorge Jesus, "Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar bu kadroyla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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