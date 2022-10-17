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Jorge Jesus'tan Altay Bayındır sözleri

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 3-0 biten Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 22:46
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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus maç sonu açıklamalarda bulundu

Jorge Jesus'tan Altay Bayındır sözleri
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İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

"Galibiyetler her zaman iyidir. 3-0 gibi net bir skor aldık. İlk yarım saatte bizim için bazı zorluklar yaşattılar ama önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 3 tane attık, daha fazla da atabilirdik. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, Ankara'ya gelen taraftarlarımız bize yardımcı oldular. Şimdi önümüzdeki hafta lig maçı ve ardından olan Rennes maçına hazırlanacağız. "

"Hafta içi maç yapmayacağız. Cumartesi bir lig maçımız, ardından Rennes maçımız var. Başakşehir ile oynayacağız, zor bir maç olacak ama taraftarlarımız ile birlikte bu maçı da kolaylaştıracağımıza eminim."

"Kendimi iyi hissediyorum. Haftada 2 maç yapıyoruz ve ben buna alışkınım. Tek maç oynasaydık buna alışmam gerekirdi."

"Hafta sonu taraftarımızdan Altay Bayındır'ı tribüne çağırıp, ona destek vermelerini rica ediyorum."

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