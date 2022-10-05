Jorge Jesus'tan AEK Larcana maçı öncesi açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında AEK Larnaca ile kozlarını paylaşacak.

Kritik müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

''İki takım için de zor bir maç olacak. AEK, Dinamo Kiev'i yendi ve gruptan çıkmak için önemli bir puan aldı. Biz de kazanıp, gruptan çıkmak için puanları almak istiyoruz. Çok tanınmayan bir ekip ama biz taraftarlarımızla beraber etkili olacağız.

Rakipler bize net bir strateji belirleyemiyorlar, farklı rotasyon kullanıp rakiplerimiz bizi çözmekte zorlanıyor, bu da Fenerbahçe için olumlu bir şey.

AEK maçı riskli bir maç olabilir, bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Aklımızdan çıkarmamız gerekiyor.

Lig veya Avrupa maçı olsun fiziksel olarak oyuncularımdan ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. Hem fiziksel ve hem de taktiksel olarak bütün güçlerini kullanmalarını istiyorum. Bunlar yüzünden çok fazla yorgun olabiliyorlar ama Fenerbahçe'yi de güçlü yapan bu.

Her takım deplasmanda oynadığı zaman gol atmakta zorlanabilir. En iyi takım olsanız da deplasmanda gol atmak zor olabilir. Manchester City ve Real Madrid olsanız da bu geçerli. Biz her maçta gol atmaya çalışan bir ekibiz.''

İSMAİL YÜKSEK: ÜLKE PUANINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ

"AEK Larnaca maçı çok önemli. İçerideki Kiev ve Rennes deplasmanında iyi görüntü sergiledik. AEK karşısında iyi bir görüntü sergileyerek kazanmak ve ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz.

Çok çalışıyorum. Jesus hoca ve ekibi başta olmak üzere mental çalışmalar yaptığım bir ekibim var. Sadece 3 gün tatil yaptım bu yaz. İyi bir hazırlık süreci geçirdim. Daha yolun başındayım ve farkındayım. Gelişime açığım ve gelişmem gereken konular olduğunu biliyor, üzerine mesai harcıyorum. Şu an bizim için her şey iyi gidiyor. Sezon finalini de iyi yaparız umarım.

Avrupa maçı ve lig maçı fark etmiyor. Takımda inanılmaz bir rekabet var. Bu da hocamızın başarısı. Geniş bir rotasyonumuz var kim oynadıysa elinden geleni yapmaya çalışıyor. İyi bir arkadaşlık ortamımız var. Hedef birlikteliği sağladık. Hangi yolda olduğumuzu, hangi yöne gittiğimizi biliyoruz. Bu da sahaya yansıyor.

Jorge Jesus hocamızın bana dokunuşları oldu. Onun benden ne istediğini iliyorum, farklı bir mevkide oynuyorum ve hocamızın istediklerini apmaya çalışıyorum. Yetiştirdiği oyuncular belli. Oynayamadığım önemler benim için zordu. Ben hiç pes etmedim. Ben bir yemin ettim.

Önemli olan takıma katkı sağlamak. Rennes maçı zordu ama çok onsantreydik takım olarak."