Fenerbahçe TFF’ye başvuracak: 2 futbolcuyu gerekçe gösterecekler

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Fenerbahçe TFF’ye başvuracak: 2 futbolcuyu gerekçe gösterecekler

Fenerbahçe, Bodrum FK maçı öncesinde TFF’ye başvuru yapacak. Sarı lacivertli yönetim başvuruda 2 oyuncuyu gerekçe gösterecek.

Şampiyonluk yarışında Samsunspor karşısında ağır yara alan Fenerbahçe milli ara sonrası Bodrum FK ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler karşılaşma öncesi TFF’ye başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertlilerin iki yıldız oyuncusu Amrabat ve Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı'yla 22 Mart ve 26 Mart'ta 2 maça çıkacak. Fenerbahçe'nin 2 Faslı futbolcusu gece geç saatlerde Türkiye'ye dönmek için yola çıkacak.

Sabah saatlerinde İstanbul'da olması beklenen 2 futbolcu, direkt Fenerbahçe kafilesiyle birlikte Bodrum'a hareket edecek.

Sarı-lacivertli yönetimin 28 Mart'ta oynanacak Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF'ye talepte bulunması bekleniyor.

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