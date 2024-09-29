Fenerbahçe TFF'ye gidiyor

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 2-0 geçti.

Başta Dzeko’nun yerde kaldığı pozisyon ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü maça damgasını vurdu.

Sarı-lacivertli camiadan hakem Cihat Aydın’a tepkiler yükselirken Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’dan flaş bir açıklama geldi.

Hakem hataları ile ilgili bir video hazırlayacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı TFF’ye başvurmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de garip şeyler oluyor. Taraftarlarımız şunu bilsin. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Sıcağı sıcağına tam pozisyonları değerlendirmeden açıklama yapmak istiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşacağız. 1-2 gün içinde yapacağız."

"VİDEOLARI ONLARA İZLETECEĞİZ"

"Federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten. Net penaltı pozisyonu. İncelenmemesi. Bizim VAR'ların kısa sürmesi. Başka VAR'ların uzun incelenmesi. Garip."