Fenerbahçe - Trabzonspor 2 - 1

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Trabzonspor 2 - 1

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

20. dakikada Dzeko’nun pasında sol tarafta topla buluşan Maximin’in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan’ı geçen meşin yuvarlak, kaleye paralel giderek auta çıktı.

25. dakikada Malheiro’nun geri pasında araya giren Amrabat’ın aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan topu son anda çeldi.

29. dakikada Zubkov’un sağ tarafta çizgiye kadar inip içeri çevirdiği topta kale alanındaki Banza’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

36. dakikada Maximin’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski’nin sol çaprazdan vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada sol taraftan kullanılan korner sonrası ceza sahası içinde kafalardan seken top yayın gerisindeki Maximin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

45+4. dakikada gelişen kontratakta Banza'nın ceza sahasına girdikten sonra soluna pasında Draguş, boş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

49.dakikada Mustafa'nın Osayi'ye yaptığı hareket sonrası penaltı düdüğü çalındı.

50.dakikada Talisca topu ağlara gönderdi 1-1

60.dakikada ceza sahası içinde Tadic'in getirdiği topta Skriniar'ın yerden vuruşu ağlara gitti 2-1

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