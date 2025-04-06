Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine saatler kaldı: VAR'da Polonyalı Daniel Stefanski var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine saatler kaldı: VAR'da Polonyalı Daniel Stefanski var

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. VAR hakemi Polonyalı Daniel Stefanski olacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem FIFA kokartlı Mehmet Türkmen yönetecek.

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Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. VAR'da Polonya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Stefanski, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan görev alacak.

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Günün ilk karşılaşması olan Corendon Alanyaspor - Bodrum FK maçının VAR'ı Jonas Hansen olacak. Atakaş Hatayspor - Eyüpspor mücadelesinin VAR koltuğunda ise Antonio Nobre oturacak.

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