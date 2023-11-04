Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Saat 19.00'da başlayacak olan maçın ilk 11'leri açıklandı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, M. Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

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FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Ligde 10'da 10 yapan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 19 resmi maçı da kazandı.

TRABZONSPOR YÜKSELİŞ İSTİYOR

Trabzonspor ise 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 16 puanla 6. sırada bulunuyor.

Fırtına'nın alacağı bir galibiyet takımı yükselişe geçirebilir.

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