Fenerbahçe Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor.

Saat 19.00'da başlayacak olan maçın ilk 11'leri açıklandı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, M. Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Ligde 10'da 10 yapan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 19 resmi maçı da kazandı.

TRABZONSPOR YÜKSELİŞ İSTİYOR

Trabzonspor ise 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 16 puanla 6. sırada bulunuyor.

Fırtına'nın alacağı bir galibiyet takımı yükselişe geçirebilir.