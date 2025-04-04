Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 100'den fazla ülkede yayında olacak

Kaynak: İHA
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 100'den fazla ülkede yayında olacak

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede Trabzonspor'u konuk edecek. Bu zorlu karşılaşma dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak.

100'DEN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANACAK

Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100’den fazla ülkede canlı verilecek.
beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam’in de kullanılacağı Fenerbahçe - Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak.

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