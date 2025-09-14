Fenerbahçe-Trabzonspor maçına damga vuran VAR kararları!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan dev maça VAR kararları damga vurdu.

ONUACHU'NUN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 11'inci dakikasında Paul Onuachu'nun attığı gol, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun tekrarını izleyen hakem Ozan Ergün tarafından Nijeryalı yıldızın öncesinde Skriniar'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Ozan Ergün ayrıca Onuachu'ya faul nedeniyle de sarı kart gösterdi. Verilen karar sonrası sinirlenen golcü oyuncuyu Onana sakinleştirdi.

OKAY YOKUŞLU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelede 20'inci dakikada ise Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası Okay Yokuşlu, VAR'ın uyarısıyla monitöre giderek pozisyonu izleyen Ozan Ergün tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Trabzonspor dev maçta sahada 10 kişi kalırken VAR kararları tartışma konusu oldu.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor'dan ilk devrenin sona ermesiyle birlikte hakem kararlarına tepki geldi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından 'İlk perde sona erdi!' denilerek maçın hakemi Ozan Ergün'ün fotoğrafyla ilk yarı sonucu paylaşıldı.