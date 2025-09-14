Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu! 4 yeni isim sahada

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe Trabzonspor'u ağırlıyor.

Chobani Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak dev mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHNE ALIYOR

Fenerbahçe'de Ederson ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor'da ise Andre Onana ile Ernest Muçi yeni takımlarında ilk maçlarına çıkacaklar.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwalde, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Talisca, Kerem, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Ozan, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Okay, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

