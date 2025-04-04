Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kulübede kim olacak? Mourinho’nun PFDK’ya sevki bekleniyor

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı mağlup ettiği Türkiye Kupası mücadelesinin sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho ve maçın son bölümünde çıkan kavgaya karışan yardımcı antrenör Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

İki teknik adamın PFDK’ya sevk edilmesi beklenirken bu durumda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kulübede kimin olacağı merak konusu oldu.

Mourinho ve Foti, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilirse Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacaklar. Bu durumda Fenerbahçe’nin başında kimin olacağı netlik kazandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trabzonspor maçında Mourinho ve Foti'nin olmaması halinde Zeki Murat Göle kulübede olacak.

Zeki Murat Göle daha önce 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında toplam 6 maçta geçici teknik direktörlük yapmıştı.