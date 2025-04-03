Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig’in 30 haftasının en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’u ağırlayacak. Sarı lacivertliler, Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada bordo mavilileri mağlup ederek şampiyonluk yarışında puan farkını 3’e indirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor ise sarı lacivertlileri deplasmanda mağlup ederek Fatih Tekke dönemindeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Süper Lig’deki kritik maçın hakemi belli oldu. Buna göre, Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:



Yarın

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu



5 Nisan Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Başakşehir - Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor - Samsunspor: Ümit Öztürk



6 Nisan Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK: Arda Kardeşler

16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Mehmet Türkmen



7 Nisan Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe