Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta VAR kayıtları açıklandı. Beşiktaş-Başakşehir ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarında tartışmalı kararların perde arkası ortaya çıktı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KIRMIZI KARTI

Beşiktaş-Başakşehir maçında Orkun Kökçü'ye VAR'ın inceleme tavsiyesinin ardından çıkan kırmızı kart öncesi yaşanan konuşmalar şu şekilde:

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."

Hakem Alper Akarsu: "Oynatabilirsin. O kalabalıkta bir şey görmedim. Net bir açın var mı vuruşla ilgili, gösterir misin buradan göremedim."

VAR: "Açıyı değiştir. Yüzüne geldiğini göster."

Hakem Alper Akarsu: "Tamam gördüm. 10 numara."

ONUACHU'NUN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Haftanın en çok tartışılan pozisyonu Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Paul Onuachu'nun iptal edilen golü oldu. Onuachu'nun golü sonrası VAR'dan gelen inceleme tavsiyesi ve yaşanan konuşmalar şu şekilde gerçekleşti:

VAR: "Ozan hocam, VAR konuşuyor. App'deki faul için sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim."

Hakem Ozan Ergün: "Evet görüyorum temas noktasını."

VAR: "Şu anda temas noktası. Şimdi loop'ta oynatıyorum."

Hakem Ozan Ergün: "App'de gösterir misin?"

VAR: "Hemen onu da gösteriyorum."

Hakem Ozan Ergün: "Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum."

OKAY YOKUŞLU'NUN KIRMIZI KARTI

Yine Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Okay Yokuşlu'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı müdahale sonrası ilk olarak sarı kartına başvuran hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledikten sonra kartı kırmızıya çevirmişti.

Okay Yokuşlu'nun oyundan atıdığı pozisyonla ilgili VAR ile Ozan Ergün arasında yaşanan diyalog şöyle:

VAR: "Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasını göreceksin."

Hakem Ozan Ergün: "Başka açı var mı, diğer taraftan görebileceğim bir açı."

VAR: "VAR, oradan da göstereceğim. Diğer açıdan da verir misin? Burada bileğin burkulduğunu görüyorsun."

Hakem Ozan Ergün: "Görüyorum şimdi buradan. Tamamdır benim için. Sarı kartı iptal ediyorum. 5 numara kırmızı kart."