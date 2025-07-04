Fenerbahçe transfer savaşında Manchester United'ı devirmiş

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Fenerbahçe transfer savaşında Manchester United'ı devirmiş

Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayan Jhon Duran'ın Manchester United'ın da gündeminde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin salı günü İstanbul'a getirttiği Al Nassr'ın Kolombiyalı forveti Jhon Duran'la ilgili İngiliz basınında yeni bir haber çıktı.

TalkSPORT'un haberine göre, geçen sezon Premier Lig'i 15. sırada bitiren Manchester United, 21 yaşındaki Jhon Duran'ı kiralama fırsatını geri çevirdi.

Kulübün, bu potansiyel transferin yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçtiği belirtildi.

Genç yıldızın kiralanması halinde haftalık 300.000 Sterlinlik maaşının tamamının ödenmesini talep ettiği öne sürüldü. Ayrıca, potansiyel bir kiralık anlaşmasına satın alma opsiyonu maddesinin eklenmesini de istediği belirtildi. İngiliz devi, transfer sürecinden çekildi.

Duran, Ocak ayında Aston Villa'dan Al Nassr'a transfer olmuştu. Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 78 maçta 20 gol atan genç oyuncu, Al Nassr'a geçişinden bu yana ise eski Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı 18 maçta 12 gol kaydetti.

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