Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor: NBA yıldızı

EuroLeague'de 2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

FENERBAHÇE BRANDON BOSTON İLE ANLAŞTI

BBallmaniacs’ın haberine göre; sarı-lacivertliler, son olarak New Orleans Pelicans forması giyen NBA oyuncusu Brandon Boston ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

OLIMPIAKOS İLE ANILIYORDU

Brandon Boston'ın ismi bir süredir EuroLeague kulüpleriyle anılıyordu. Yunan devi Olimpiakos ile İspanyol temsilcisi Baskonia'nın da genç oyuncuya ilgisi olduğu belirtilmişti. Ancak transfer yarışında ipi göğüslemeye en yakın takımın Fenerbahçe Beko olduğu öne sürüldü.