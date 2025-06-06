Fenerbahçe transferde gözünü Avrupa'da kupa kaldıran futbolcuya dikti

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen ve en az 4 üst düzey ismi kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'de yeni hedef; Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son oldu. 10 sezonluk Tottenham kariyerinde ilk kupasını Avrupa Ligi'ni kazanarak yaşayan 32 yaşındaki oyuncu, yedek kalmaya başladığı için takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe de Güney Koreli yıldız için bayramdan sonra çalışma başlatacak.

FENERBAHÇE HEUNG-MIN SON İÇİN PARAYA KIYACAK!

Son için yönetim kesenin ağzını açacak. Ancak bu transferde tek sorun; Suudi ekipleri... İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Güney Koreli oyuncu için Suudi Pro Ligi'nin son şampiyonu Al-İttihad resmi teklif yaptı ve Son'a yıllık 25 milyon euro maaşla 4 senelik sözleşme önerdi. 32 yaşındaki oyuncu ise henüz bu teklife yanıt vermedi.

2015'te Bayer Leverkusen'den 30 milyon euroya transfer edilen Son, Tottenham formasıyla 454 maça çıkarken, 173 gol, 101 asistlik performans sergiledi.