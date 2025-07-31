Fenerbahçe NBA'den transfer yapıyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe NBA'den transfer yapıyor!

Basketbol Süper Ligi ve EuroLeage'in son şampiyonu Fenerbahçe Beko transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şutör takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Amerikan Basketbol Ligi'nden bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamalarına devam ediyor. Şutör pozisyonunda kadrosunu geliştirmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi NBA'den buldu.

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FENERBAHÇE BEKO İÇİN JOHNNY JUZANG İDDİASI

Gazeteci Matteo Andreani'nin haberine göre Fenerbahçe Beko, son olarak NBA ekiplerinden Utah Jazz forması giyen şutör Johnny Juzang'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Olympiacos Piraeus, ve Maccabi Tel Aviv'de 24 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.

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