Fenerbahçe NBA'den transfer yapıyor!

Fenerbahçe Beko, yeni sezon kadro planlamalarına devam ediyor. Şutör pozisyonunda kadrosunu geliştirmek isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi NBA'den buldu.
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FENERBAHÇE BEKO İÇİN JOHNNY JUZANG İDDİASI
Gazeteci Matteo Andreani'nin haberine göre Fenerbahçe Beko, son olarak NBA ekiplerinden Utah Jazz forması giyen şutör Johnny Juzang'ı gündemine aldı.
Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Olympiacos Piraeus, ve Maccabi Tel Aviv'de 24 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.
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