Fenerbahçe transferden vazgeçti! Taraftar tepkisi geri adım attırdı

Fenerbahçe prensip anlaşmasına vardığı Niko Jankovic'in transferinde tepkiler üzerine geri adım attı.

Fenerbahçe Rijeka'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Niko Jankovic'in transferinde geri adım attı.

FENERBAHÇE NIKO JANKOVIC TRANSFERİNİ DURDURDU

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe hem futbolcu hem de kulübüyle prensipte anlaşmasına rağmen bu transferden çekilmeyi düşünüyor.

niko-jankovic.jpg

RIJEKA 5.6 MİLYON EURO'YU KABUL ETMİŞTİ

Hırvat ekibiyle 5.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varılmasının ardından transferi bitirecekken gelen tepkiler üzerine beklemeye geçen Fenerbahçe'de Futbol Direktörü Devin Özek'in, Rijeka Sportif Direktörü Antonini Culina'yı arayarak durumu aktardığı da gelen bilgiler arasında.

