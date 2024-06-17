Fenerbahçe transferi açıkladı. 2 yıllık imza attı

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko'da yeni sezon yapılanması devam ediyor. Bugün yapılan açıklamayla Sestina ve Calathes ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertli ekip bu kez de transfer duyurusu yaptı.

Fenerbahçe Beko; 3 sezondur EA7 Emporio Armani Milano'da forma giyen giyen Amerikalı guard Devon Hall ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon THY EuroLeague'de final four oynayan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk ipini göğüsleyen Sarı-Lacivertliler böylece ilk transferini gerçekleştirmiş oldu.

Devon Hall; 7 Temmuz 1995 tarihinde Virginia’da dünyaya geldi. 1.96 boyundaki solak oyuncu, guard ve forvet pozisyonlarında forma giyiyor.

Devon Hall, 2021 yılında transfer olduğu Milano ile üç sezonda toplam 93 EuroLeague karşılaşmasında görev yaptı.

Hall, bu mücadelelerde 8.8 sayı, 2.5 ribaund, 2.1 asist, 0.8 top çalma istatistikleri tutturdu. Devon Hall, Milano formasıyla üç sezon üst üste İtalya şampiyonluğu yaşadı ve 2022’te İtalya Kupası’nı kazanan ekibin bir parçasıydı.

Devon Hall, birden farklı pozisyonda forma giyebilen ve oyunun iki yönündeki etkinliğiyle de tanınan bir isim.