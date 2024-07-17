Fenerbahçe transferi açıkladı. Milli oyuncuyu aldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe transferi açıkladı. Milli oyuncuyu aldı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Liza Safronova'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, smaçör Liza Safronova'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce VakıfBank ve Havran Belediyespor formaları giyen 19 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

VakıfBank alt yapısından yetişen Safronova, 19 Yaş Altı Milli Takımı ile 2023 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde eden ay-yıldızlı ekibin de kadrosunda yer aldı.

Öte yandan, sarı-lacivertli ekibin kadrosunda bulunan isimlerden Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak ile ise 1 yıllık sözleşme yenilendiğini duyuruldu.

ekran-alintisi-001.jpg

1718573-jpg.webp

İlgili Haberler
Murat Ülker vakit kaybetmedi. Gururla paylaştı
Son Haberler
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı Gündem
Tekirdağ'da 15 bin balya saman cayır cayır yandı
Bungalov tatili faciaya dönüştü Gündem
Bungalov tatili faciaya dönüştü
15 bin balya saman yandı Yerel Haberler
15 bin balya saman yandı
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu Gündem
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek Otomotiv
Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek
Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı Yerel Haberler
Mısır Çarşısı'nda 20 bin kişilik aşure dağıtıldı
Bodrum'a "Resilient Lady" ile binlerce turist geldi Ekonomi
Bodrum'a "Resilient Lady" ile binlerce turist geldi