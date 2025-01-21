Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Kaynak: DHA
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos’un transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA

"Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos’un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul’a davet edilmiştir."

Diego Carlos, Aston Villa'da 2.5 sezonda 58 maça forma giydi. Carlos kariyerinde daha önce Sevilla, Nantes, Estoril ve Madureira takımlarında ter döktü.

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