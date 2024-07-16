Fenerbahçe transferi resmen açıkladı. Maximin'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı. Maximin'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, taraftarın merakla beklediği transferi bitirdi, dünya yıldızı Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin’in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.” denildi.

Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Al-Ahli’ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon euro civarında bir bedel ödeyecek.

Maximin ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe’ye imza atmak için 19:15’te İstanbul’a geleceği belirtildi.

Geçen sezon ne yaptı?

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

İlgili Haberler
Fenerbahçe bir transfer daha açıkladı
Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu
Mbappe'ye 80 bin kişilik imza töreni. Real Madrid'in ödeyeceği para dudak uçuklattı
Konyaspor imzayı attırdı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Haberler
Park halindeki otomobil baraja uçtu Yerel Haberler
Park halindeki otomobil baraja uçtu
Akrabalar silahlarla çatıştı çok sayıda yaralı var. İstanbul'un göbeğini Teksas'a çevirdiler Gündem
Akrabalar silahlarla çatıştı çok sayıda yaralı var. İstanbul'un göbeğini Teksas'a çevirdiler
Fenerbahçe bir transfer daha açıkladı Spor
Fenerbahçe bir transfer daha açıkladı
Rus uyruklu PKK’lı terörist Erzurum’da yakalandı Yerel Haberler
Rus uyruklu PKK’lı terörist Erzurum’da yakalandı
Yabancılar bu kez o ilimize göz dikti. Köylerde tarla bırakmadılar Ekonomi
Yabancılar bu kez o ilimize göz dikti. Köylerde tarla bırakmadılar
70 yaşındaki kadın intihara kalkıştı Yerel Haberler
70 yaşındaki kadın intihara kalkıştı
Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu Ekonomi
Vergi düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu