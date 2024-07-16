Fenerbahçe transferi resmen açıkladı. Maximin'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin’in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.” denildi.

Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin için Al-Ahli’ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon euro civarında bir bedel ödeyecek.

Maximin ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe’ye imza atmak için 19:15’te İstanbul’a geleceği belirtildi.

Geçen sezon ne yaptı?

Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.