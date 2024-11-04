Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı! Taraftara zorla kadın peruğu taktırmıştı

Tutuklananlardan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.’yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.’yi yanlarına alarak dükkandan ayrıldı.

Şüpheliler, B.İ.’ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı.

Videoların sosyal medyada yayımlanmasının ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ. A, S. Ş., Ş. B., U. Ö. 'yağma', 'eziyet etme', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Şüphelilerden H. M. Ş, Y. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZORLA GÖTÜRDÜLER

Diğer yandan şüphelilerin B.İ.'ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.'yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.'nin peruk taktırılarak Gölbaşı'ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.