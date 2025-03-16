Fenerbahçe tribünleri 18 Mart Çanakkale şehitlerini andı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe tribünleri 18 Mart Çanakkale şehitlerini andı

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u konuk ettiği Trendyol Süper Lig maçı öncesi, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla şehitler anıldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Samsunspor ile karşılaşıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi haftası kapsamında, müsabaka öncesi aziz şehitler mesajlarla anıldı. Stat hoparlöründen, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Çanakkale Zaferi'mizin 110. yılı kutlu olsun" anonsu yapıldı.

DEV BİR PANKART AÇILDI

Seremoni öncesi ise Maraton Üst Tribünü'nde dev Türk bayrağı; Maraton Alt Tribünü'nde ise üzerinde 'Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz' yazısı ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarının resmedildiği pankart açıldı.

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Fenerbahçe tribünleri 18 Mart Çanakkale şehitlerini andı
Fenerbahçe tribünleri 18 Mart Çanakkale şehitlerini andı