Fenerbahçe tribünleri: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Sarı lacivertli tribünler maçtan önce "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" tezahüratıyla stadyumu inletti. Fenerbahçeli tribünler ihraç edilen teğmenlere yaptıkları tezahürat ile destek verdi.

TEĞMENLERE İHRAÇ CEZASI

Geçtiğimiz günlerde Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında Milli Savunma Bakanlığı sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiğini açıklamıştı. Teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı.