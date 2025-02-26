Fenerbahçe tüm maçlarına yabancı hakem istiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe tüm maçlarına yabancı hakem istiyor

Fenerbahçe bu sezon kalan tüm maçların yabancı orta hakemler tarafından yönetilmesi talebini resmi olarak TFF'ye ilettiğini açıkladı

Fenerbahçe, Süper Lig’de sezonun kalan maçlarında yabancı hakemlerin görev alması talebiyle TFF’ye başvuru yaptığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir. Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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