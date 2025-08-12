Fenerbahçe tur için Feyenoord karşısında

Hollanda’da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile Kadıköy'de karşılaşıyor.
HAKEMLER VE İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Stat: Chobani
Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri
Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Steijn, Timber, Moussa, Sauer, Ueda
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1.dakika karşılaşma başladı
7.dakikada Hadj Moussa'nın şutu Fenerbahçe defansına çarparak kornere gitti
13.dakikada Szymanski'nin pasında Duran'ın çaprazdan vuruşu auta çıktı.