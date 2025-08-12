Fenerbahçe tur için Feyenoord karşısında

Fenerbahçe tur için Feyenoord karşısında

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlıyor.

Hollanda’da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord ile Kadıköy'de karşılaşıyor.

HAKEMLER VE İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Stat: Chobani

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Hwang, Steijn, Timber, Moussa, Sauer, Ueda

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1.dakika karşılaşma başladı

7.dakikada Hadj Moussa'nın şutu Fenerbahçe defansına çarparak kornere gitti

13.dakikada Szymanski'nin pasında Duran'ın çaprazdan vuruşu auta çıktı.

