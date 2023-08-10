Fenerbahçe'den Maribor'a 'Kartal' pençesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Maribor'u ağırladı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada yeni transfer Rodrigo Becao, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada penaltıdan Dusan Tadic attı. Maribor'un tek golü 72. dakikada Mark Strajnar'dan geldi.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.

Fenerbahçe, ilk yarıda Maribor kalesinde önemli tehlikeler yakaladı. Ancak İsmail Kartal'ın ekibi ilk 45 dakikalık bölümde aradığı golü bir türlü bulamadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İSMAİL KARTAL'DAN DEĞİŞİKLİK!

İsmail Kartal, ilk yarıdaki 0-0'lık skorun ardından ikinci yarıya değişiklikle başladı. Fenerbahçe'de Joshua King çıktı, Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU

Fenerbahçe, 58. dakikada aradığı golü buldu. Bu dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında iyi yükselen Rodrigo Becao topu ağlara gönderdi. Becao, Fenerbahçe'deki ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Becao'nun golünden 4 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Sebastian Szymanski, yerden ortada İrfan'ı topla buluşturdu. İrfan Can, boş kaleye topu ağlara gönderdi.

FARK BİR

Maribor, karşılaşmanın 72. dakikasında farkı bire indirdi. Ilicic'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mark Strajnar, topu filelere gönderdi.

SON SÖZ TADIC'İN

Fenerbahçe'de uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda Dusan Tadic topun başına geçti. Sırp yıldız, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.