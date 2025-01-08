Fenerbahçe Türkiye Kupası’na katılacak m? Ali Koç bugün açıklayacak

Fenerbahçe’de gözler Başkan Ali Koç’un bugün yapacağı basın toplantısına çevrildi. Koç’un saat 17.00’da yapılacak basın toplantısında sarı lacivertlilerin Türkiye Kupası’na katılıp katılmayacağının açıklanması bekleniyor.

Gelen haberlere göre TFF, 20. Haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasını başlatacağını duyurursa Fenerbahçe Türkiye Kupası’na katıldığını duyuracak. Ancak TFF’den açıklama gelmezse Başkan Koç düzenleyeceği basın toplantısında Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nda yer almayacağını resmen duyuracak.

Öte yandan Ali Koç’un basın toplantısında Talisca konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Koç’un Talisca müjdesini verebileceği gelen haberler arasında yer alıyor.