Fenerbahçe turu geçti, kasayı doldurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u 5-2 yenerek tur atlayan Fenerbahçe play off'a yükseldi.

Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için önünde tek engel kadı. Turu atlamasıyla kasası da bayram etti.

Fenerbahçe Feyenoord'a elenmesi durumunda 11,5 milyon euroyu kasasına koyarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecekti.

Play-Off turuna yükselerek sarı lacivertliler gelirini 16 milyon euroya çıkarmayı garantiledi.

Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde bu paraya ek olarak 18,6 milyon euro katılım payını da cebine koyacak.