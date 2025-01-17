Fenerbahçe Tuta için gün sayarken şoke eden talep geldi

Ara transferde kadrosuna 2 stoper ve 1 sol bek katmak isteyen Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta’yı transfer etmek için gün sayıyordu. Alman ekibi ile 12 milyon euroluk bonservis konusunda anlaşan satı lacivertliler, Brezilyalı stoperin pazartesi günü İstanbul’a gelmesini bekliyordu.

Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi, Eintracht Frankfurt’tan gelen son haberle şoke oldu. Buna göre, Alman ekibi, yapılan anlaşmaya rağmen bonservisin 12 milyon eurodan 14 milyon euroya yükseltilmesini istedi. Fenerbahçe yönetiminin Alman ekibiyle bonservis konusunda yeni görüşme yapması bekleniyor.

HOCASI TUTA’NIN GİTMESİNİ İSTEMİYOR

Öte yandan Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Borussia Dortmund maçı öncesi yaptığı açıklamada Tuta’nın olası transferi hakkında konuştu. Brezilyalı savunmacının takım için çok önemli olduğunu belirten Toppmöller şunları söyledi:

"Kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor. Eğer ilk 11'de başlamazsa, bu ona karşı alınmış bir karar olmayacak. Şu anda işlerin iyi gittiği diğer oyuncular için verilmiş bir karar olacak. Yarın (bugün) oynamasını düşünüyoruz ama göreceğiz"