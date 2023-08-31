Fenerbahçe Twente karşısında. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i belirledi.

Fenerbahçe Twente karşısında. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off'unda İstanbul'da 5-1 yendiği Hollanda'nın Twente takımıyla bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sahaya ilk maçta elde ettiği farklı galibiyetin avantajıyla çıkacak olan temsilcimiz, gruplara kalmaya çok yakın.

Maçta UEFA’nın verdiği ceza nedeniyle Fenerbahçe taraftarları yer alamayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, dünkü basın toplantısında "İlk maçta 5-1 kazanıp avantajlı bir skor elde ettik. Ama Twente'nin maçın ilk 15-20 dakikasında bizi ne kadar zorladığını gördük, bunun bilincindeyiz, biz de 7 maçtır kazanıyoruz. Kazanma alışkanlığı olan bir takımız. Hem ülke puanına katkı vermek için de mücadele edeceğiz. Her ne kadar ilk maçı farklı kazanmış olsak da rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Çok iyi koşan, oyun içinde sürekli taktiksel anlamda opsiyonları olan bir takım. Bunları da yaptığımız analizlerle tespit ettik. İyi mücadele edip kendimize yakışan bir futbolla buradan kazanarak ülkemize geri dönmek istiyoruz" demişti.

Bu akşam Twente Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Twente-Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan yayınlanacak. Maçın hakemi İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca.

İsmail Kartal, ilk 11'i belirlerken flaş bir karar aldı. Tadic'le Dzeko'nun bu akşam ilk 11'de yer alması beklenmiyor.

Sarı lacivertli takımın 11'i şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, İrfan Can Kahveci, Kent, Umut.

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