Fenerbahçe Twente maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Twente'ye konuk oluyor.

Fenerbahçe Twente maçı

MAÇIN İLK 11'İ:

Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.

MÜCADELE BAŞLADI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçı Twente- Fenerbahçe maçı başladı.

TWENTE TEHLİKELİ GELDİ
2. dakikada Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu. Top az farkla auta çıktı.

CENGİZ'İN ORTASI DIŞARI ÇIKTI
Maçın 7. dakikasında Fenerbahçe, Becao ile hızlı çıktı. Sağ tarafta Becao'dan topu alan Cengiz içeri ortaladı fakat top dışarı çıktı.

F.BAHÇE TEHLİKELİ GELDİ
12. dakikada başlayan kontraatakta sağ kanattan Mert Hakan'ın yapmış olduğu ortayı İsmail Yüksek indirse de top kornere çıktı.

VLAP'İN VURUŞU AUT
19. dakikada Topu önünde bulan Michel Vlap'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

TADİC'İN ORTASI BOŞA GİTTİ
23. dakikada Osayi sağ kanattan getirdiği topta direkt kaleyi düşündü. Kaleci Unnerstall'dan kurtardığı topu sol kanatta Tadic gelişine içeri çevirse de Fred topu istediği gibi kontrol edemedi.

TADİC GOLÜ KAÇIRDI
35. dakikada Osayi'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Tadic topun gelişine vurdu. Kaleci Lars Unnerstall son anda topu kurtardı.

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
Avrupa'da ilk. Kiralık scooterlar yasaklandı Dünya
Avrupa'da ilk. Kiralık scooterlar yasaklandı
Tekirdağ'da ağaçlık alan kül oldu Güncel
Tekirdağ'da ağaçlık alan kül oldu
Aralıklı oruç nedir? Nasıl uygulanır? Sağlık
Aralıklı oruç nedir? Nasıl uygulanır?
Otogarda korku dolu anlar. Otobüs 2 çocuğu altına aldı Güncel
Otogarda korku dolu anlar. Otobüs 2 çocuğu altına aldı
Erdoğan siyasi hayatı boyunca böyle bir istek duymamıştır. Yaşlı adamın isteği dakikalarca alkışlandı Güncel
Erdoğan siyasi hayatı boyunca böyle bir istek duymamıştır. Yaşlı adamın isteği dakikalarca alkışlandı
İşte Adana Demirspor'un Genk 11'i Spor
İşte Adana Demirspor'un Genk 11'i