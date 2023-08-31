Fenerbahçe Twente maçı

MAÇIN İLK 11'İ:
Twente: Unnerstall, Sampsted, Bruns, Pröpper, Kjolo, Sadilek, Steijn, Van Wolfswinkel, Rots, Vlap, Ugalde
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko.
MÜCADELE BAŞLADI
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçı Twente- Fenerbahçe maçı başladı.
TWENTE TEHLİKELİ GELDİ
2. dakikada Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu. Top az farkla auta çıktı.
CENGİZ'İN ORTASI DIŞARI ÇIKTI
Maçın 7. dakikasında Fenerbahçe, Becao ile hızlı çıktı. Sağ tarafta Becao'dan topu alan Cengiz içeri ortaladı fakat top dışarı çıktı.
F.BAHÇE TEHLİKELİ GELDİ
12. dakikada başlayan kontraatakta sağ kanattan Mert Hakan'ın yapmış olduğu ortayı İsmail Yüksek indirse de top kornere çıktı.
VLAP'İN VURUŞU AUT
19. dakikada Topu önünde bulan Michel Vlap'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
TADİC'İN ORTASI BOŞA GİTTİ
23. dakikada Osayi sağ kanattan getirdiği topta direkt kaleyi düşündü. Kaleci Unnerstall'dan kurtardığı topu sol kanatta Tadic gelişine içeri çevirse de Fred topu istediği gibi kontrol edemedi.
TADİC GOLÜ KAÇIRDI
35. dakikada Osayi'nin sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Tadic topun gelişine vurdu. Kaleci Lars Unnerstall son anda topu kurtardı.