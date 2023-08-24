Fenerbahçe Twente maçı

MAÇIN İLK 11'İ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi.
Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.
MÜCADELE BAŞLADI
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçı Fenerbahçe- Twente karşılaşması başladı.
İLK ATAK TWENTE'DEN
3. dakikada Oosterwolde ceza alanı önünde Manfred Ugalde'yi düşürdü ve hakem faulü verdi.
Michel Vlap'ın kullandığı serbest vuruş dışarı çıktı.
F.BAHÇE TEHLİKELİ GELDİ
11. dakikada Szymanski sol çaprazda topla buluşarak ceza alanına girmeden şutunu çekse de top kalecide kaldı
UGALDE TWENTEYİ ÖNE GEÇİRDİ
20. dakikada ceza alanında topla buluşan Ugalde'nin vuruşu direkten döndü. Seken topu yine Ugalde tamamladı ve takımını öne geçirdi.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT KALESİNDE DEVLEŞTİ
Twente bulduğu golün ardından ataklarını sürdürdü. 23. dakikada Michel Vlap karşı karşıya pozisyonda İrfan Can'ı geçemedi.
OOSTERWOLDE HAYAT VERDİ
Fenerbahçe golü buldu. 32. dakikada Szymanski'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanı çizgisi üzerinden kafayı vuran Jayden Oosterwolde skora eşitlik getirdi.
SAVUNMA ARAYA GİRDİ
40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sebastian Szymanski'nin ortasında Djiku'dan önce savunma kafayı vurdu.
TWENTE 10 KİŞİ
42. dakikada Mert Müldür sağ çaprazda yerde kaldı. Youri Regeer sarı kart gördü. Hakem pozisyonu VAR'dan izledi ve sarı kartı iptal edip kırmızı kartı çıkardı.
Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.