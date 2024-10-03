Fenerbahçe Twente maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi. Hollanda'da provokasyon

Sarı lacivertli ekibin Hollanda temsilcisi Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı öncesi Enschede şehri karıştı.
TWENTELİ TARAFTARLARDAN PROVOKASYON
Fenerbahçeli taraftarları takımlarını desteklemek için şehir merkezinde toplanırken Twenteli taraftarların provokasyonuna maruz kaldı.
Fenerbahçeli taraftarların büyük kısmı bu provakasyonlara uzun süre eşlik etmedi.
Polisin Twenteli taraftarlara müdahale etmemesi sonrası Fenerbahçeli bir kısım taraftarlar önce sözlü olarak cevap verdi ve iki taraf arasında kavga çıktı.
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Restoranların arasında kavgaya tutuşan iki grup arasında sandalyeler ve masalar havada uçtu.
Cadde ve sokaklara taşan kavgada iki grup birbirlerine meşaleler atarak saldırdı.
Bazı taraftarların fiziksel temas ile birlikte yaralandığı, bazılarının gözaltına aldığı bildirildi.
İki taraf arasında fiziksel temasın yaşanmasıyla polis araya girdi. Polisin müdahalesi sonrası iki grup ayrıldı.