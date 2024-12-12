Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura nasıl yükselir?

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura nasıl yükselir?

Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup olduğu maç sonrası UEFA Avrupa Ligi’nde turu nasıl geçeceği merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerin ilk 8’e girmesi zor ihtimal olarak görülüyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde kendi sahasında Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin kendi sahasında aldığı mağlubiyet sonrası UEFA Avrupa Ligi’nde nasıl tur atlayacağı merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerin kalan 2 maçını kazandığı durumda bile üst tura ilk 8 içinde yükselme ihtimali zor görülüyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Lyon ve Midtjylland’a karşı mücadele edecek. Sarı lacivertliler, play off turuna kalırsa fazladan 2 maç daha oynayacak. Bu durumda sarı lacivertliler, rövanş maçı sonrası derbide Galatasaray’a karşı mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi’nde play off maçları 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

AVRUPA’DA 9 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig’de 14 maçta kalesinde 13 kez topu görürken, en az gol yiyen takım konumunda. Fakat Avrupa Ligi’nde durum farklı. Sarı-Lacivertliler, geride kalan 5 maçta rakiplerinden 9 gol yedi. Öncesinde eleme aşamasında Lugano ve Lille’e karşı oynanan 4 maçta da rakipler toplam 7 gol attı.

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