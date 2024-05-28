Fenerbahçe UEFA'ya gitti

Fenerbahçe 99 puanla Süper Lig’i Galatasaray’ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Ali Koç ve kurmaylarından sezonun hemen ardından flaş bir hamle geldi.

2023-24 sezonunun resmi olarak tescil edilmemesi talebiyle kalın bir dosya hazırlayan Sarı Lacivertlilerin başvuruyu UEFA ve FIFA'ya sunmak üzere harekete geçtiği ortaya çıktı.

Süper Lig’den bazı kulüplerin de destek verdiği dosyanın bu hafta içerisinde UEFA ve FIFA'ya iletilmesi bekleniyor.

Aslında Sarı Lacivertlilerin dosyayı haftalar öncesinden hazırladığı ifade edildi. Koç yönetiminin başvurunun yapılabilmesi için sezonun son hafta maçlarının bitmesi beklediği de vurgulandı.

Süper Lig’in sona ermesiyle birlikte başvuru süreci de derhal başlatıldı.

Süper Lig'in 2023-24 sezonunun tescil edilmemesi talebiyle yapılan resmi başvuru, bu hafta içinde tamamlanacak.

Tahkim Kurulu'na yapılması gereken bu itirazın Fenerbahçe tarafından Türkiye Futbol Federasyonu ve onun kurullarını tanımadığı gerekçesiyle başvuruyu doğrudan UEFA'ya yaptığı da ifade edildi.

İŞTE FENERBAHÇE’NİN DOSYASINDA YER ALAN MADDELERİN SATIR BAŞLARI

* TFF'nin olağanüstü genel kurula gitmesi için gereken imzalar toplandı, fakat TFF bu noter onaylı imzaları kabul etmedi ve hukuka aykırı bir tutum sergiledi.

* TFF, olağanüstü genel kurul için imza atan Süper Lig ve diğer alt lig kulüplerine baskı uyguladı. Bu baskılarla ilgili resmi ifadeler mevcut ve bunlar FIFA'ya sunulacak.

* TFF'nin kurullarının bağımsız olmadığı, Türk mahkemeleri tarafından onaylandı. Bağımsız olmayan kurulların kararları geçersiz sayılır.