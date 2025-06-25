Fenerbahçe - Uğurcan Çakır görüşmesinin perde arkası: Trabzonspor izin verdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yabancı haklarını kale dışındaki mevkilerde kullanmak istediğini söyledi. Bu doğrultuda harekete geçen sarı lacivertlilerin ilk hedefi Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu.

Kanarya milli file bekçisi ile anlaşırken Trabzonspor ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR UĞURCAN'A İZİN VERDİ

Transferde önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin Uğurcan Çakır'a transfer görüşmesi yapması için izin verdi. Buna göre sezon bittiğinde milli kaleci Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir görüşme yapıp ailesini gerekçe göstererek takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Trabzonspor Başkanı, eğer yurt dışında bir takımda giderse kolaylık göstereceğini belirterek Uğurcan Çakır'a gerekli izni verdi. Milli kaleci ve menajeri olan ağabeyi yaptığı görüşmeler sonucunda Fenerbahçe ile maddi konularda anlaştı. Uğurcan

ÇAKIR FENERBAHÇE'DE OYNAMAYI KABUL ETTİ

Bu anlaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşmelere başladı. Trabzonspor tarafı 20 milyon euro bonservis isteğinde bulunurken Fenerbahçe bu miktarı çok buldu. Sarı lacivertliler 15 milyon euro ve takasta Miha Zajc, Emre Mor ya da Lincoln Henrique'den birini teklif etti. Trabzonspor'un takas için istediği İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek isimlerine Mourinho'nun kararı doğrultusunda onay çıkmadı. İki başkan pazarlıklarını sürdürüyor.