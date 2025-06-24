Fenerbahçe Uğurcan Çakır için Trabzonspor ile anlaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Uğurcan Çakır için Trabzonspor ile anlaştı

Ali Koç ve Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır için prensip anlaşmasına vardı.

343'ün haberine göre transferde sessiz kalan Fenerbahçe, ilk bombasını Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’la patlatmaya hazırlanıyor.

DIAGNE'NİN REKORU KIRILACAK

Trabzon kaynaklı iddialara göre, Ali Koç ile Ertuğrul Doğan bugün transfer konusunda prensip anlaşmasına vardı. Yarın Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a resmi teklifi göndermesiyle transfer resmileşecek. Bonservis ücretinin iç piyasadaki Türkiye rekorunu (Mbaye Diagne, 13 milyon €) aşması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan Uğurcan Çakır "Gitmek istiyorum diyene kadar burada" açıklamasını yapmıştı.

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