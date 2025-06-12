Fenerbahçe Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a resmi teklif yaptı

Transfer sezonuna iddialı bir isimle girmek isteyen Fenerbahçe Trabzonspor'un tecrübeli eldiveni Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE PARA VE FUTBOLCU TEKLİF ETTİ

Yeni sezonda Livakovic'in geleceği henüz belli olmazken sarı lacivertli ekip milli kaleci Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çaldı. Fenerbahçe resmi teklifini para artı futbolcu olarak yaptı.

Takas için ismi geçen Fenerbahçeli futbolcular ise Emre Mor, Cengiz Ünder ve Miha Zajc. Trabzonspor ise Uğurcan Çakır'ın bonservisi için 15 milyon Euro istiyor. Çakır için aynı zaman Fransız ekibi Monaco'da devrede. Bordo mavili yönetimin önümüzdeki günlerde Uğurcan'ın ayrılığına onay verip vermeyeceği belli olacak.